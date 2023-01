Nach Reifenplatzer: A9 bei Münchberg mehrere Stunden gesperrt

Im vogtländischen Syrau ist gestern Mittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 80-Jährige war auf der B92 in einer Kurve von der (…)

Tragödie an Weihnachten: Autofahrer stirbt in Syrau

Nach einem Unfall auf der B289 zwischen Schwarzenbach an der Saale und Münchberg heute Morgen steht jetzt die Ursache fest. Die Straße (…)

Schockanrufe und WhatsApp-Nachrichten: Betrüger im Vogtlandkreis aktiv

In ganz Oberfranken versuchen Trickbetrüger in dieser Woche, mit Telefonanrufen oder WhatsApp-Nachrichten an Geld zu kommen. Wie die (…)