Nach Rauchentwicklung in Poppenreuther Wohnhaus: Erste Hintergründe bekanntgegeben

Im Münchberger Ortsteil Poppenreuth ist es gestern zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gekommen. Der 37-jährige Hausbesitzer hatte sich Zugang zum Gebäude verschafft und im Schlafzimmer seine Lebensgefährtin und den gemeinsamen Sohn leblos aufgefunden. Nun hat das Polizeipräsidium Oberfranken erste Ergebnisse zu den Hintergründen der Rauchentstehung bekanntgegeben. Demnach habe die Feuerwehr einen brennenden Einweggrill in dem Gebäude gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau sich selbst und ihrem Kind das Leben genommen hat, heißt es in einer Mitteilung der Oberfränkischen Polizei. Untersuchungen der Rechtsmedizin sollen nun Erkenntnisse zur jeweiligen Todesursache liefern. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof und der Staatsanwaltschaft Hof dauern weiter an.

Habt ihr suizidale Gedanken oder diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhaltet ihr rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de