Großeinsatz der Feuerwehren in Münchberg: Am Nachmittag ist es dort zu einem Brand in einem Firmengebäude gekommen. Wie das Nachrichtenportal News5 berichtet hatte wohl ein kleiner Trafo Feuer gefangen, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hat. Mehrere Menschen sind evakuiert und eine Person ist leicht verletzt worden.