Nach Prüfung: Auch Alkoholverbot in Auerbach rechtswidrig

Die Diskussion über die Abschaffung der Maskenpflicht zeigt es gerade: Einschränkungen müssen gerechtfertigt sein. So ist das auch mit den Alkoholverboten im Vogtland. Die Landesdirektion Sachsen hat festgestellt, dass das Verbot in Plauen rechtswidrig ist. So ist das offenbar auch in Auerbach.

Wie die Freie Presse berichtet, hat die Landesdirektion die Verordnung geprüft und Rechtsfehler entdeckt. Für ein gerechtfertigtes Alkoholverbot muss die Kommune nachweisen, dass es im fraglichen Gebiet deutlich mehr Vorfälle gegeben hat. In Auerbach sei das aber am Neumarkt nicht der Fall. Außerdem stünden nicht die korrekten rechtlichen Grundlagen in der Verordnung. Der Vogtlandkreis als Aufsichtsbehörde muss jetzt die Situation klären. Solange gilt das Alkoholverbot in Plauen und Auerbach weiter. Die Kommunen können aber keine Geldstrafen verhängen.