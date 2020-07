Nach positiven Corona-Tests in Selb: Neun Flüchtlinge müssen in Quarantäne

Auch in Selb ziehen die positiven Corona-Tests weitere Kreise. Vergangene Woche hat sich eine Familie ohne Symptome vorsorglich testen lassen und ein positives Ergebnis bekommen. Der Vater hatte einen Kurs an der Volkshochschule besucht. In dem sind auch neun Flüchtlinge gewesen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Sie sind jetzt in einem anderen Gebäude untergebracht und bekommen Verpflegung. Ein Sicherheitsdienst überwacht die Quarantäne, teilt die Regierung von Oberfranken mit.

Darüber hinaus können sich in dieser Woche alle Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften in Selb freiwillig testen lassen.