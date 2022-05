Nach Plauen und Kulmbach: Seniorenfahrten der Stadt Hof ab Juni

Gerade im Alter verzichten viele Menschen auf längere Fahrten oder haben gar kein Auto mehr.

Für Ältere Menschen gibt es in Hof die Seniorenfahrten. Die finden auch diesen Sommer statt – mit zwei Zielen. Am 23. Juni findet eine Fahrt nach Plauen statt. Dort können sich die Reisenden die Altstadt und das Vogtlandmuseum anschauen.

Im Juni und Juli gehen zudem zwei Seniorenfahrten nach Kulmbach in die Mönchshof. Dort besichtigen die Senioren die Museen dort.

Anmeldung und Platzreservierung:

Frau Ludwig im Fachbereich Demografie- und Migration der Stadt Hof: 09281/815-1791, heidi.ludwig@stadt-hof.de

Die Fahrt nach Plauen findet am Donnerstag, 23. Juni 2022 von 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beträgt 19,00 Euro pro Person. Die Fahrt ist nicht für Teilnehmer geeignet, die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Abfahrt ist um 10:00 Uhr am Parkplatz der Freiheitshalle Hof.

Die Fahrten nach Kulmbach finden am Mittwoch, 01. Juni 2022 und Donnerstag, 14. Juli 2022 jeweils von 10:00 Uhr

bis ca. 17:00 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beträgt 19,00 Euro pro Person. Abfahrt ist um 10:00 Uhr am Parkplatz der Freiheitshalle Hof

Foto: Unser Bild zeigt eines der Ausflugsziele, das Vogtlandmuseum in Plauen