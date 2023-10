Nach Penaltyschießen: Selber Wölfe holen zwei Punkte in Landshut

Der Auftakt zur langen Auswärtsspiel-Woche ist für die Selber Wölfe geglückt. Beim EV Landshut landeten die Schützlinge von Geburtstagskind Sergej Waßmiller einen 2:1-Sieg nach Penaltyschießen. Die Fans mussten allerdings lange auf etwas Zählbares warten. EHZ-Reporter Robert Hatzold:

Lange haben die Wölfe nicht Zeit, um sich auszuruhen. Bereits am morgigen Dienstag steht das nächste Auswärtsspiel an. Da müssen die Selber Wölfe nach Ravensburg zu den Towerstars. Die mussten nach einer zwischenzeitlichen 4:1 Führung gestern gegen die Eisbären Regensburg am Ende noch mit 5:7 die Segel streichen. Erstes Bully morgen ist bereits um 16 Uhr. Wir übertragen in der Euroherz-Eiszeit LIVE.