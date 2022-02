Nach Pause: Hofer Eisteich & Therme in Weißenstadt wieder geöffnet

Coronabedingt durften keine Tagesbesucher in die Therme im Siebenquell in Weißenstadt. Das ändert sich ab heute. Das Unternehmen teilt mit, Tagesgäste dürfen wieder die Therme, die Sauna und das Fitnessstudio nutzen.

Am Hofer Eisteich war die Pause nicht ganz so lang. Krankheitsbedingt war dort zuletzt kein Schlittschuhlaufen möglich. Aber auch hier meldet die Stadt Hof gute Nachrichten: Der Betrieb läuft wieder. Allerdings ist der Zugang nur über den Fußweg neben dem Media Markt möglich. Grund dafür sind Bauarbeiten im Außenbereich. Weil es allerdings immer noch Personalsorgen gibt, entfällt der Lauf am Sonntagvormittag von 11:30 bis 13 Uhr.