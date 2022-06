Nach Pandemie-Pause: Französische Partnerstadt „Villeneuve-la-Garenne“ zu Besuch in Hof

Die Corona Pandemie hat unser Leben in den letzten zwei Jahren ordentlich auf den Kopf gestellt. So konnten zahlreiche Feste und Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Auch Besuche aus den Partnerstädten der Stadt Hof sind ausgeblieben. Heuer kann die Stadt Hof ihre französische Partnerstadt Villeneuve-la-Garenne wieder in Empfang nehmen. Heute Nachmittag wird Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla den Bürgermeister der französischen Stadt, Pascal Pelain und weitere Vertreter im großen Saal des Rathauses begrüßen. Außerdem wird sich Pelain ins goldene Buch der Stadt eintragen. Morgen werden die Vertreter der Partnerstadt das Promenadenkonzert des „HK-Duo“ am Theresienstein besuchen.