Kommenden Freitag sind die Selber Wölfe erneut auswärts gefordert. Dann steht das Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau an. Das hört ihr, wie alle Auswärtsspiele der Selber Wölfe, in der Euroherz-Eiszeit.

Nach der 0:5 Klatsche am Freitag gegen Regensburg haben sich die Selber Wölfe am Abend in der DEL2 zumindest wieder einen Punkt erkämpft. Erst nach Overtime haben die Lausitzer Füchse mit 4:3 gegen die Selber Wölfe gewonnen. Euroherz-Kommentator Kai Losert:

