Nach offenem Brief: Hofer Central-Kino hat noch keine Antwort bekommen

Mit dem heutigen Tag dürfen wieder mehr Menschen ins Stadion, ins Theater oder ins Kino. Für viele Betreiber ist das eine deutliche Erleichterung, aber nicht für alle. Das Hofer Central-Kino lässt vorerst weiterhin immer einen Platz zwischen den verschiedenen Haushalten frei, weil wegen des begrenzten Filmangebots ohnehin nicht so viele Besucher kommen. Stattdessen bleibt es weiter bei der 2G-plus-Regel. Das Central-Kino hatte in einem offenen Brief gefordert, die Betreiber von der Kontrollpflicht zu befreien, eine Antwort hat es bislang aber nicht gegeben, so Kino-Leiterin Jessica Popp:

Die 2G-Regel dagegen wäre Popp lieber gewesen, weil sie ohne zusätzlichem Test- oder Booster-Nachweis einfacher zu kontrollieren wäre.