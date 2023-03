Nach Öl-Unfall am Chiemsee haben Abgrabungen begonnen

Nachdem bei einem Unfall am Chiemsee rund 1000 Liter Diesel ausgelaufen sind, haben an mehreren Stellen Abgrabungen begonnen. Hätte man das am Freitag nicht angefangen, wären die Betriebsstoffe bei jedem Starkregenereignis ausgeschwemmt worden, wie eine Sprecherin des Landratsamt Rosenheim sagte. Auf einer Strecke von anderthalb Kilometern wurde an mehrere Stellen Erde abgegraben.

Ein Lastwagen, der mit sechs Neuwagen beladen war, geriet am Montag auf der schneebedeckten Autobahn 8 ins Schleudern, wie es hieß. Dadurch kippte das Gefährt um und blieb bei Bernau (Landkreis Rosenheim) quer auf der Straße liegen. Dabei liefen 1000 Liter Diesel und 50 Liter Motoren- und Hydrauliköl aus. Anschließend errichteten die Einsatzkräfte eine Ölsperre im See.

Die Auswirkungen auf die Umwelt waren fünf Tage nach dem Unfall zunächst noch schwer abschätzbar. Ein betroffenes Vogel-Brutgebiet werde weiterhin regelmäßig kontrolliert.