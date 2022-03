Nach Nasenbeinbruch: Schindler wieder im Teamtraining

Innenverteidiger Christopher Schindler ist nach seinem Nasenbeinbruch wieder ins Mannschaftstraining des 1. FC Nürnberg zurückgekehrt. Wie auf einem Twitter-Foto des fränkischen Fußball-Zweitligisten zu sehen war, stand der 31-Jährige am Donnerstag mit Gesichtsmaske auf dem Platz am Valznerweiher. Für die Partie bei Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) dürfte der Abwehrmann somit zur Verfügung stehen. Schindler hatte sich am vergangenen Wochenende beim Sieg gegen den Hamburger SV die Verletzung zugezogen und musste operiert werden.