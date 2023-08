Nach Muskelbündelriss: Neuzugang Guerreiro im Lauftraining

Bayern-Neuzugang Raphael Guerreiro hat erstmals seit seinem Muskelbündelriss in der rechten Wade wieder ein Lauftraining absolviert. Bilder, die der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag veröffentlichte, zeigten den 29-Jährigen gut gelaunt beim gemütlichen Joggen an der Säbener Straße. Der Abwehrspieler, der ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund gekommen war, hatte sich in der Vorbereitung auf die neue Saison verletzt und bislang kein Pflichtspiel für die Münchner bestritten.

Guerreiros Teamkollegen absolvierten später am Dienstag ihr erstes öffentliches Training in der neuen Saison. Neben Harry Kane (30), der aufgrund der Geburt seines vierten Kindes fehlte, war auch Manuel Neuer (37) nicht dabei. Der Torhüter arbeitet weiter individuell an seinem Comeback.