Nach möglichem Bombenfund in Plauen: Das passiert am 18. Juli

Der Verdacht war da, jetzt will die Stadt auf Nummer sicher gehen. Am 18. Juli werden Teile von Plauen möglicherweise evakuiert werden müssen. Bei Bauarbeiten in der Syra- und Bleichstraße waren Metallteile aufgetaucht, bei denen es sich um Weltkriegsbomben handeln könnte. Vor der Evakuierung werden am 17. Juli Experten die Gegenstände so gut es geht freiräumen. Sollte es sich tatsächlich um Bomben handeln, wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst dann entscheiden, in welchem Umkreis die Menschen zu evakuieren sind. Schon jetzt heißt es aus dem Rathaus aber, Plauen stehe womöglich vor der größten Evakuierungsaktion ihrer Geschichte. Bis zu 17 Tausend Menschen könnten betroffen sein.