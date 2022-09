Nach missglücktem Wendemanöver: Sattelzug steckt in Tröstau fest

Ein 67-jähriger LKW Fahrer ist am Abend in Tröstau in einer ziemlich misslichen Lage gelandet.

Wegen der baustellenbedingten Umleitung auf der B 303 ist er mit seinem Sattelzug durch die Grötschenreuther Straße gefahren. Dort versuchte er das Fahrzeug zu wenden, ist dabei mit dem Auflieger in den Graben gerutscht und von alleine nicht mehr herausgekommen. Durch das Wendemanöver ist neben dem Pflasterbelag auch das Straßenbankett beschädigt worden. Nach der Bergung hat die Polizei auch noch einen Rahmenschaden an der Zugmaschine festgestellt, weshalb der gesamte Sattelzug bis heute Morgen am Ortsausgang in Tröstau abgestellt werden musste. Erst dann konnte die entgültige Bergung erfolgen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf gut 25 500 Euro.