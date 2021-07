Nach Messerattacke in Hof: Soko Radweg prüft Zusammenhänge

Wer hat Daniel W. getötet? Diese Frage beschäftigt weiter die Soko Radweg in Bayreuth. Und deshalb war der Fall am Abend nochmal Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Diesmal sind aber nur wenige Hinweise eingegangen. Auch in Hof hat vergangene Woche ein Mann einen Busfahrer am Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen und erstochen. Die Polizei prüft jetzt mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten:

So Alexander Czech vom Polizeipräsidium Oberfranken. Der Tatverdächtige aus Reichenbach sitzt im Moment in Untersuchungshaft.