Nach mehreren Umzügen: Ersatzbetreuungseinrichtung Winkelwichte in Marktredwitz nun in der Dörflaser Hauptstraße

Gerade Kleinkinder brauchen feste Bezugspersonen, zum Beispiel auch in den Kitas oder bei der Tagesmutter. Aber was wenn die Tagesmutter mal selbst ausfällt?

Für die Ersatzbetreuung gibt es in Marktredwitz die „Winkelwichtel“. Die Kinder besuchen die Einrichtung regelmäßig, damit sie schon daran gewöhnt sind, wenn die eigentliche Tagesmutter dann doch mal ausfällt. Ursprünglich hat sich die Einrichtung im Quartier „Im Winkel“ befunden. Nach mehreren Umzügen befindet sich die Einrichtung jetzt in der Dörflaser Hauptstraße. Die Einrichtung ist integriert in den Marktredwitzer Familienstützpunkt des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks EJF. In der Dörflaser Hauptstraße entsteht laut der Stadt zudem eine Art Mehrgenerationen-Zentrum. Dort sind nämlich auch die Bürgerinformationsstelle MAKmit und der Seniorentreff der AWO Marktredwitz angesiedelt, auch ein Büro eines Integrationsberaters soll hier eröffnen.