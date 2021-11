Nach mehreren Ladendieben in Hof: Mutmaßlicher Täter gefasst

Er soll in den letzten zwei Wochen fast jeden Tag zugeschlagen haben.

In Hof hat die Polizei jetzt einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen.

Der 24-Jährige soll psychisch auffällig sein daher unter Betreuung stehen.

Die Polizei hat ihn Anfang der Woche schon einmal in Gewahrsam genommen. Nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam soll er direkt wieder zugeschlagen haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sitzt der Mann, der eigentlich aus Norddeutschland kommt jetzt in Untersuchungshaft in einer JVA. Nach einer Begutachtung könnte der Mann aber auch noch in eine forensisch-psychiatrische Klinik eingewiesen werden.