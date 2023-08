Nach mehr als 50 Jahren: Knochen von Alpinisten gefunden

In den österreichischen Bundesländern Salzburg und Tirol hat es in der Nacht kurz, aber heftig geregnet. Das hat Folgen - auch für Urlauber. (…)

Schlammlawinen durch Unwetter in Salzburg und Tirol

Starke Regenfälle haben in den österreichischen Bundesländern Salzburg und Tirol mehrere Schlammlawinen ausgelöst. (…)

Schlammlawinen durch Unwetter in Salzburg und Tirol

Tragischer Unfall in der nordenglischen Stadt Liverpool: Bei einer Überflutung kommen zwei Menschen in ihren Autos ums Leben. (…)

Zwei Menschen sterben auf überfluteter Straße in Liverpool

Dreister Diebstahl auf 2350 Metern Höhe im Kanton Wallis

Der Verein IG Klettersteig in Leukerbad unterhält einen Weg in die Berge. Einen aufgestellten Spendenkasten in lichter Höhe haben (…)