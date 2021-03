Nach Lockerungs-Aussichten: Das sagen die regionalen Politiker

Eigentlich soll das öffentliche Leben in der kommenden Woche langsam wieder anlaufen, wegen der hohen Corona-Zahlen bleiben Schulen, Kitas, Einzelhandel und Kultur in der Region weiter zu. Das kritisiert der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt in einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder. Er befürchtet, dass Menschen in der Grenzregion die Kontaktbeschränkungen aus Frust immer weniger einhalten und auf andere Regionen ausweichen. Er fordert auch in Kommunen mit einem Inzidenzwert über 100 den Zutritt zu Geschäften mit einem negativen Corona-Test.

Auch der Wunsiedler Landrat Peter Berek sieht ein negatives Testergebnis als Ticket für den Handel oder die Gastronomie. Schon jetzt führt der Landkreis täglich bis zu 1800 Tests durch.

Der Wunsiedler CSU-Abgeordnete Martin Schöffel will sich außerdem dafür einsetzen neben der Inzidenz auch den R-Wert und die Krankheitsverläufe zu berücksichtigen.