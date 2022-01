Nach Lockerungen: Vorverkauf für Selber Eishockey-Derby gegen Bayreuth läuft

Der echte Sportfan verfolgt seine Mannschaft immer und überall, zur richtigen Stimmung gehört aber der Stadionbesuch dazu. In Bayern ist das seit heute wieder möglich. Die Selber Wölfe haben deshalb direkt den Online-Ticketvorverkauf für das morgige Eishockey-Derby gegen Bayreuth in der DEL2 gestartet. Auch wenn zuletzt einige Corona-Fälle bei den Wölfen aufgetreten sind, geht der Verein davon aus, morgen mit einer spielfähigen Mannschaft auflaufen zu können. Auch bei Edeka Egert in Selb gibt es Tickets zu kaufen und die Abendkassen öffnen anderthalb Stunden vor Spielbeginn.

In der Netzsch-Arena gilt die 2G-plus-Regel, FFP2-Maskenpflicht auch am Platz und ein Alkoholverbot.

Hier geht’s zum Online-Ticketshop.