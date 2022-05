Nach Leichenfund in Coburg: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Montag in Coburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Coburg der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem am Montagabend festgenommenen Mann um einen 29 Jahre alten Polen aus dem Raum Coburg. Er sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Behörden gehen inzwischen von einem «möglichen Tötungsdelikt» als Ursache für den Tod der Frau aus.

Eine 28 Jahre alte Frau aus Bad Rodach (Landkreis Coburg) war fast zwei Wochen lang vermisst worden. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber, Tauchern und Spürhunden tagelang nach ihr. Am Montag wurde eine Leiche in einem Waldstück nahe eines Sees in Coburg gefunden. In der Nähe war das Auto der Frau etwa zum Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen worden. Später wurde das Auto allerdings wieder im Heimatort der Vermissten gesehen – das Fahrzeug musste also noch einmal bewegt worden sein. Ob dies zum entscheidenden Indiz für die Festnahme des Mannes geworden ist, blieb zunächst unklar.

Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen zur genauen Todesursache gingen den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge am Dienstag weiter. Auch die Identität der Frau müsse noch mit abschließender Sicherheit festgestellt werden.