Nach langer Planung: Rosenbühl-Gebiet in Hof entsteht

Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Nach fast zwei Jahren Planen können sich diejenigen langsam freuen, die neu bauen wollen. In Hof entsteht derzeit zwischen der Carl-Orff-Straße und der Max-Reger-Straße ein Neubaugebiet mit 55 Baugrundstücken: Das Gebiet am Rosenbühl. Für Kinder gibt es dort dann einen Spielplatz, bald soll ein neuer Kindergarten am Rand des Wohngebietes folgen. Die Grundstücke sind zwischen 430 m² und 1280 m² groß. Dabei besteht eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren nach Kauf – schreibt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung. Die Vergabe der Grundstücke erfolge demnach nach sozialen Kriterien, die der Stadtrat festgelegt hat. Wer sich für ein Grundstück interessiert, kann sich noch bis zum 30.06. melden.

Stadt Hof, Liegenschaften, Klosterstr. 3, 95028 Hof, Tel. 09281/815-1353 oder alexander.wilfert@stadt-hof.de