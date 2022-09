Nach langer Pause: Weltkindertag im Wittelsbacher Park in Hof

Nach zweijähriger Pause findet in Hof wieder der Weltkindertag statt – dieses Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte“. Organisiert haben ihn zahlreiche Hofer Vereine, Verbände und Institutionen in Kooperation mit der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Hof und dem Stadtjugendring Hof. Los geht’s mit dem Programm am Weltkindertag morgen (25.09.) um 12 Uhr:

… so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Neben einem Spielmobil soll es unter anderem auch ein Bühnenprogramm der Hofer Sophienschule geben. Außerdem werden viele Aktionen wie Baumklettern, Kinderschminken und Experimente sowie ein Fahrradparcours angeboten.