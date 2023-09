Nach langer Pause rasen wieder Seifenkisten durch Coburg

Nach fast drei Jahrzehnten Pause sind wieder Seifenkisten durch Coburg gerast. Bei dem «Seifenkisten-Revival» gingen in drei Rennklassen Fahrerinnen und Fahrer mit ihren selbst gebauten Seifenkisten an den Start – teilnehmen konnten Kinder ab sechs Jahren bis hin zu Azubis der örtlichen Firmen. Citymanagerin Andrea Kerby hatte vorab gesagt: «Die ersten Reaktionen waren gigantisch, alle erinnern sich gerne an die damaligen Rennen zurück.» In den 1980er- und 1990er-Jahren sei das Seifenkisten-Rennen eine der Top-Veranstaltungen im Coburger Stadtgeschehen gewesen, hieß es weiter.

Am Sonntag versammelten sich bei schönem Spätsommerwetter zahlreiche Schaulustige an der Rennstrecke, um die teilweise aufwendig und liebevoll gebauten Gefährte und ihre Fahrerinnen und Fahrer anzufeuern.