Nach langer Corona-Pause: ATS Selbitz feiert 100. Jubiläum

In den vergangen Jahren mussten einige Veranstaltungen Corona-bedingt ausfallen. Unter anderem auch die Feier zum 100. Jubiläum des Arbeiter-, Turner- und Sportvereins (ATS) Selbitz. Mit einem „4in1 – Wochenende“ soll das Vereinsjubiläum nun nachgeholt werden. Heute Abend (23.06) beginnt das Fest mit einer geschlossenen Veranstaltung, bei der den Mitgliedern gedankt wird, die sich seit längerem für den Verein einsetzten. Bis Sonntag sind dann noch einige Veranstaltungen für die Öffentlichkeit geplant, wie eine Mallorca-Party oder ein Spiele-Nachmittag. Das große Highlight ist dabei aber der Auftritt des Comedian Toni Lauerer am Freitag. Mit seinem neuen Programm „Lauter Deppen“ tritt Toni Lauerer dabei zum ersten mal in Oberfranken auf. Die Tickets dafür könnt ihr direkt beim Verein kaufen.

Weitere Infos und Details zum „4in1 – Wochenende“ findet ihr hier.