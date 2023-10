Nach Landtagswahl: IHK fordert pragmatische Lösungen von neuer Regierung

CSU und Freie Wähler können nach der Landtagswahl in Bayern weiterregieren. Welche Themen sie anpacken sollen, da hat jede Branche ihre eigenen Vorstellungen. Die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth hat auf das Wahlergebnis bereits reagiert. Präsident Michael Waasner sieht Handlungsbedarf vor allem bei drei Themen:

Nur so bleibe Bayern ein starker und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort, so Waasner weiter. Gemeinsam mit allen anderen bayerischen Kammern wolle er sich dafür auch in der neuen Legislaturperiode einsetzen.