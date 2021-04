Nach kurzer Verfolgungsjagd in Hof: Drogen und Dopingmittel gefunden

Wenn sich jemand vor einer Polizeikontrolle drücken will, ist das schon sehr verdächtig. So ist es auch Polizisten am Karfreitagabend in Hof gegangen. Ein Radfahrer ist erstmal davongefahren und hat auch nicht auf die Rufe der Beamten reagiert. In einem Hinterhof konnten sie ihn schließlich aber doch stellen und durchsuchen. Dabei entdecken sie einen Beutel mit Marihuana. In der Wohnung des Mannes fanden sie außerdem noch Dopingmittel. Auf ihn kommen jetzt gleich mehrere Anzeigen zu.