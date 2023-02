Nach kurzer Pause: Bayern Münchens Coman mit Extra-Schicht

Der zuletzt angeschlagene Kingsley Coman hat beim FC Bayern München am eigentlich freien Montag eine Sonderschicht eingelegt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, absolvierte der französische Offensivspieler eine individuelle Einheit auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße.

Coman hatte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League bei Paris Saint-Germain (1:0) am vergangenen Dienstag das Siegtor in der 53. Minute erzielt. Später musste er wegen Problemen an der Wade und am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Er hatte schon kurz danach Entwarnung gegeben, aber dennoch das Bundesligaspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (2:3) verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nimmt am Dienstag die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin auf.