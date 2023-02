Nach Küchenbrand in Trogen: 35.000 Euro Sachschaden

Rund 35.000 – so hoch schätzt die Polizei Hof den entstandenen Schaden nach einem Küchenbrand in der Gemeinde Trogen. Am Dienstagmorgen hatte eine 27-jährige Frau kurz die Küche ihrer Wohnung verlassen. Diesen Moment nutzten ihre beiden 2- und 4- Jahre alten Kinder aus und drehten den Herd an. Daraufhin hat ein auf der Herdplatte liegendes Küchengerät Feuer gefangen. Das Feuer ist auf die Möbel übergegriffen. Dank des schnellen Eintreffens der Einsatzkräfte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Alle Personen sind unverletzt geblieben.