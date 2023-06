Nach Kritik: Ministerium verteidigt Hafträume am Chiemsee

Nach Kritik der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter hat das bayerische Justizministerium Haftbedingungen in einem Gefängnis am Chiemsee verteidigt. Die in einem Bericht mit einem «Glaskäfig» verglichenen, besonders gesicherten Hafträume dort schützten die Mitarbeiter vor Angriffen der Gefangenen, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur in München. Es gehe um «die körperliche Unversehrtheit sowie Würde der eingesetzten Bediensteten».

Bis 2013 hätten Stabgitter die Gefangenen von den Mitarbeitern im Gefängnis getrennt. Diese hätten die Mitarbeiter aber nicht vor Spuckattacken und Würfen mit Fäkalien schützen können. In den besonders gesicherten Räumen seien aber immer wieder auch Gefangene untergebracht, «deren Verhalten sich als unkalkulierbar darstellt». Deshalb seien die Stabgitter durch Glaswände ersetzt worden. Gefangene in diese Räume zu verlegen sei aber ein letztmögliches Mittel.

Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter hatte an den Räumen auch kritisiert, dass Gefangene dort nur über eine in Fußbodenhöhe angebrachte Klappe kommunizieren könnten. «Diese Bedingungen führen zu einer erniedrigenden Situation für die betroffenen Gefangenen und zu einer menschenunwürdigen Unterbringung», heißt es in dem Bericht. Dem widersprach das Ministerium. Der akustische Austausch sei bei Zimmerlautstärke ohne Schwierigkeiten gewährleistet – egal, ob die Klappe geöffnet sei oder nicht. «Die Aussagen der Nationalen Stelle sind insoweit nicht nachvollziehbar.»