Nach Kritik an Kampschulte: Stellungnahme der Hofer SPD Stadträte

Bei den Montagsspaziergängen mit Trillerpfeifen und Fackeln zu Privatwohnungen von Stadträten oder der Oberbürgermeisterin ziehen. Über diese Pläne ging es in einer Hofer Telegram-Gruppe. Mitglied in dieser Gruppe ist auch der parteifreie SPD-Stadtrat Peter Kampschulte. Dafür gab es Kritik. Die SPD-Stadtratsfraktion um den Fraktionsvorsitzenden Florian Strößner hat gestern Abend eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht.

Es sind scharfe Formulierungen, die die SPD-Stadträte wählen. Viele der sogenannten „Spaziergänge“, auch in Hof, seien von „Nazis“ und „Rechtspopulisten“ unterwandert. Es sei nicht nachzuvollziehen warum Menschen mehr Probleme mit einer Corona-Impfung hätten als mit der Tatsache, gemeinsame Sache mit Nazis zu machen. Trotzdem gebe es keine Corona-Diktatur und auch in der SPD-Fraktion gebe es unterschiedliche Ansichten. Im Gegensatz zu Peter Kampschulte, sehe die restliche SPD-Fraktion die Impfung als einzigen Ausweg aus der Pandemie. Dennoch dürfe der Impfstatus nicht über den Fraktionsstatus entscheiden. Dass Kampschulte auch Mitglied der Hofer Telegram-Gruppe ist, die Politiker einschüchtern wolle, sei unglücklich. Die Fraktion habe ihm das mitgeteilt. Kampschulte habe sich unter anderem von Fackelmärschen distanziert. Als Theatermann wisse er, dass der größte Feind der Kulturfreiheit nicht die Corona-Maßnahmen seien, sondern Nazis und Rechtspopulisten.