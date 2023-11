Nach Kritik am Saaleauenfest in Hof: Stadtmarketing startet Online-Umfrage

Das Saaleauenfest in Hof hat die Gemüter dieses Jahr deutlich gespalten. Die einen fanden es super, dass bekannte Bands wie 2Raumwohnung dabei waren. Andere waren der Meinung, dass das diesjährige Fest nicht mehr viel mit dem Familienfest aus den vergangenen Jahren gemeinsam hatte. „Viel zu teuer“ hieß es in dem Zusammenhang oft. Das Stadtmarketing Hof will deshalb am Konzept arbeiten. Dafür hat es nun eine Umfrage zum Saaleauenfest gestartet. Auf diese Weise können die Hofer selbst entscheiden, wie das Fest in Zukunft aussehen soll. Noch bis zum 10. November könnt ihr abstimmen. Den Link zur Umfrage findet ihr hier.