Eine ältere Dame ist Vormittag nach einem Unfall auf der B2 zwischen Konradsreuth und Hof von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Sie hatte einen Lkw übersehen, der mit Warnblinker am Straßenrand stand. Mit ihrem Auto ist die Frau in den Laster gekracht und hat daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie fuhr über eine Grünwiese und kam in einem kleinen Bach zum Stehen. Die Dame kam leicht verletzt und mit einem Schock ins Krankenhaus.