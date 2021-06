Nach kaltem Frühling: Erdbeerernte in der Region läuft an

Ein Kuchen mit frischen Erdbeeren gehört für viele im Sommer einfach dazu. Im vergangenen Jahr um diese Zeit haben wir die roten Früchte auch schon selbst auf den Erdbeerfeldern der Region pflücken können. Heuer haben viele davon aber noch nicht geöffnet. Den Grund hat Klaus Frohmader vom Erdbeerland Frohmader im Euroherz-Interview erklärt. Der Frühling war für die Erdbeeren schlicht zu kalt. Die Hitze und der Regen in den vergangenen Tagen haben aber dafür gesorgt, dass die Früchte mittlerweile sprießen. Frohmaders Erdbeerfelder in Brand bei Marktredwitz und in Schwarzenreuth im Landkreis Tirschenreuth sind bereits geöffnet. Am Samstag kommt noch Vordorf bei Tröstau und Kühschwitz bei Rehau dazu. Auch Unfriedsdorf bei Münchberg will noch diese Woche öffnen. Im Vogtland läuft die Erdbeerernte auch schon.