Nach Jahren wieder: Feuerwehr stellt Maibaum in Naila auf

Die letzte Aprilwoche ist angebrochen – vor dem traditionellen Tanz in den Mai dürften sich diese Woche also wieder viele Gemeinden gegenseitig ihre Maibäume klauen. In Naila hat es jedoch schon länger gar keinen Maibaum mehr gegeben. Die Feuerwehr wollte aber wieder einen aufstellen. Dieses Jahr wird der Wunsch Wirklichkeit. Die Burschen hatten zwei potentielle Bäume, die auch schon entrindet, getrocknet und geschliffen waren. Mittlerweile haben sie sich für einen entschieden. Auch die handgemalten Schilder und der Kranz liegen schon bereit. Am 30 April wird der Naalicher Maibaum am Zentralparkplatz feierlich aufgestellt.