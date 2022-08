Nach jährlichen Wartungsarbeiten: Stadtbad Plauen ab heute wieder geöffnet

In den vergangenen Wochen war es wieder heiß in der Euroherz-Region. Viele Menschen habe sich bei diesem Wetter am See oder im Freibad abgekühlt. Das Plauener Stadtbad sowie die Sauna waren in dieser Zeit allerdings geschlossen, um die jährlichen Wartungsarbeiten durchzuführen. Unter anderem sind die Becken im Stadtbad entleert und gereinigt worden, außerdem haben die Verantwortlichen alle technischen Anlagen überprüft. Ab heute (08.08.) hat das Stadtbad wieder geöffnet. Bis zum 26. August könnt ihr nun unter anderem auch zwei neue Schnellschwimmbahnen nutzen. Während der Sommerferien werden außerdem Seepferdchen- und Aufbauschwimmkurse angeboten.

Die Sauna bleibt noch bis Ende August geschlossen.