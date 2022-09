Nach Instandhaltungsmaßnahmen: Jugendherberge Tannenlohe im Landkreis Tirschenreuth wieder geöffnet

Für viele Menschen gehört eine Klassenfahrt in eine Jugendherberge wahrscheinlich zu den schönsten Erinnerungen aus der Schulzeit. Während der Corona-Pandemie war das allerdings nicht möglich. Auch die Jugendherberge Tannenlohe im Landkreis Tirschenreuth war seit Beginn der Pandemie geschlossen; später standen dann Probleme mit der Brandschutzbestimmung einer Wiedereröffnung im Weg. Im Februar hat der Landkreis deswegen damit begonnen, die Brandschutzmaßnahmen in der Herberge auf Vordermann zu bringen. Unter anderem sind 35 neue Brandschutztüren montiert worden. Außerdem ist in allen Räumen eine mobile Brandwarnzentrale mit Funkrauchmelder installiert worden. Die Jugendherberge Tannenlohe hat jetzt wieder offiziell geöffnet.