Nach Insolvenz in Reichenbach: Kliniken stehen vor Veränderungen

Nur noch wenige Tage, dann ist Schluss. Die Paracelsus-Klinik in Reichenbach im Vogtland ist insolvent und schließt am Freitag. Der Freistaat will daraus lernen und nun Konsequenzen ziehen.

Es soll keine „Operation am offenen Herzen“ sein, sondern ein genau geplanter und abgewogener Eingriff. Sachsen strebt im Zuge der Krankenhausreform eine bessere Behandlung der Patienten an. Gesundheitsministerin Petra Köpping will die 77 Krankenhausstandorte erhalten. Künftig sollen aber nicht mehr alle Krankenhäuser alles machen, sondern eine Spezialisierung vornehmen. Die Ministerin bedauert, dass es mit der Insolvenz der Paracelsus-Gruppe vor vier Jahren keine rechtzeitige Reaktion gegeben habe, um die Klinik in Reichenbach zu retten. Wegfallende Angebote sollen nun andere Anbieter übernehmen, darunter Krankenhäuser in Zwickau oder in Greiz in Thüringen. Landkreis und Kommune planen ein Versorgungszentrum in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft.

(Symbolbild)