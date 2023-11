Nach Horror-Unfall: Diskussion um Halsschutz im Eishockey wieder entfacht

Heute Abend steht für die Selber Wölfe bei den Kassel Huskies in der DEL2 das nächste Auswärtsspiel an. Das geht hoffentlich ohne größere Verletzungen über die Bühne. In England hat es bei einem Eishockey-Spiel kürzlich einen schrecklichen Vorfall gegeben. Der 29 Jahre alte Adam Johnson, der auch schon in der DEL gespielt hat, wurde durch eine Schlittschuhkurve an der Kehle verletzt. An der Verletzung ist Johnson schließlich auch verstorben. Das hat die Diskussion um einen Halsschutz nochmal befeuert. DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch:

Ein solcher Halsschutz ist bislang optional. Nur bei den Nachwuchsspielern ist er aktuell verpflichtend.

Foto: Der verstorbene Eishockeyspieler Adam Johnson.