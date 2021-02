Nach Hinweis des Vorgesetzten: Metallbauer bricht sich Bein

Donauwörth (dpa/lby) – Nach einem Sicherheitshinweis seines Vorgesetzten hat sich ein Metallbauer in Schwaben das Bein gebrochen. Der 28-Jährige habe zu viele Metallplatten auf einen Transportwagen geladen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Um ihm das zu zeigen, rüttelte sein Vorgesetzter an dem Wagen.

Die etwa 150 Kilo schweren Platten fielen um. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Versuch, sie zu halten. Er wurde nach dem Unfall am Dienstagmorgen in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) in ein Krankenhaus gebracht. Sein 51-jähriger Vorgesetzter wurde wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-477161/2