Nach häufigen Störungen: Deutsche Bahn erneuert Bahnschranke in Schleizer Straße

Wer jeden Tag aus Thüringen zur Arbeit nach Hof fährt, muss dabei auch immer den Bahnübergang in der Schleizer Straße überqueren. In den vergangenen Monaten hatte es hier aber immer wieder Probleme mit der Schranke gegeben.

Laut der Deutschen Bahn hatten sich im Februar und März die Störungen gehäuft, woraufhin das Unternehmen die Innenanlage der Bahnschranke umfangreich erneuert hatte. Im April seien dann keine weiteren Probleme mehr aufgetreten. Bei einer weiteren Störung am Montag (9.Mai) habe es sich lediglich um eine Sicherheitsabschaltung wegen einer Unregelmäßigkeit an einem Fahrzeug gehandelt, wie die Deutsche Bahn auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt. Die Fahrer haben damals am Nachmittag dennoch viel Geduld gebraucht. Die Polizei musste den Verkehr am Bahnübergang regeln.