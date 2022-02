Nach gut zwei Wochen: Krippendorf zieht positives Fazit für Kornberghaus

Lifte, ein Zauberteppich und das moderne Kornberghaus. Seit gut zwei Wochen finden Wintersportfans eine neue Attraktion im Fichtelgebirge. Und sie nehmen das auch gut an, resümiert Stefan Krippendorf vom Zweckverband Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg. Etwa 2.000 Besucher seien am ersten Sonntag vor Ort gewesen. Bisher habe es zudem rund 10.000 Fahrten mit dem Zauberteppich gegeben. Allerdings gab es wohl trotzdem ein paar Startschwierigkeiten. So war die Gastronomie im Kornberghaus wohl ab und zu schon vor 22 Uhr geschlossen. Einmal war das Haus komplett dicht:

Auch einen Unfall beim Schlittenfahren gab es an der Piste. Dabei haben sich Kinder verletzt. Seitdem hat der Zweckverband zur Sicherheit ein Abfangnetz installiert.