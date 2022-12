Nach Großrazzia gegen Reichsbürger: Heinrich XIII. Prinz Reuß in Untersuchungshaft

3000 Einsatzkräfte in 11 Bundesländern. Bei der Großrazzia gegen Reichsbürger hat die Polizei bundesweit heute 25 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer terroristischen Vereinigung festgenommen. Acht davon sind in Untersuchungshaft, so Generalbundesanwalt Peter Frank. Razzien gab es auch in den Landkreisen Forchheim, Bayreuth und in Bad Lobenstein.

Als einen der Rädelsführer sieht die Bundesanwaltschaft Heinrich XIII. Prinz Reuß, Eigentümer des Jagdschlosses Waidmannsheil bei Bad Lobenstein. Die Vereinigung soll spätestens Ende November letzten Jahres gegründet worden sein. Die Festgenommenen sollen gemeinsam geplant haben, die staatliche Ordnung in Deutschland durch eine eigene Staatsform zu ersetzen. Dabei soll Prinz Heinrich, gedacht als künftiges Staatsoberhaupt, sogar Kontakt zu Vertretern der russischen Föderation in Deutschland aufgenommen haben. Mit der sollte über eine neue Staatsordnung in Deutschland verhandelt werden. Es gebe laut Bundesanwaltschaft keine Anhaltspunkte, dass die darauf positiv reagiert hat. Der Umsturz sollte durch militärische Mittel und Gewalt passieren, so die Bundesanwaltschaft. Dazu gehörten demnach auch Tötungsdelikte. Um das zu erreichen habe zu der Organisation ein militärischer Arm gehört. Zu dessen Führungsstab gehört auch Peter W aus dem Landkreis Bayreuth. Er besitzt hier eine Survival-Schule und wurde ebenfalls festgenommen. Ebenfalls festgenommen, als mutmaßlicher Teil des militärischen Arms, wurde Thomas M aus dem Landkreis Forchheim.