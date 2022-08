Nach Großbrand in der Marienstraße: Einsatzkräfte haben nach wie vor viel zu tun

Viele Stunden lang waren hunderte Einsatzkräfte gestern damit beschäftigt, den Wohnungsbrand in der Hofer Marienstraße unter Kontrolle zu bekommen. Insgesamt sind 60 Personen aus ihren Häusern evakuiert worden. 15 von ihnen haben die vergangene Nacht in einer Notunterkunft in der Hofer Jahnhalle verbracht. Auch am Tag nach dem Brand haben die Einsatzkräfte noch alle Hände voll zu tun. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Ein Haus in unmittelbarer Nähe des Brandes ist mittlerweile wieder für einige Bewohner freigegeben worden. Für alle anderen Betroffenen hat die Stadt Hof eine weitere Unterkunft organisiert. Die letzten Löscharbeiten sind mittlerweile auch abgeschlossen und die Marienstraße wieder freigegeben worden. Aktuell führt die Freiwillige Feuerwehr Hof im zwei-Stunden-Takt weitere Kontrollen an den Gebäuden durch.