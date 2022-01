Nach Glätteunfall auf A93 bei Schönwald: Lange Bergung eines LKW

Auf der A93 bei Schönwald mussten sich die Autofahrer heute lange gedulden. Ein Sattelzug war am Morgen auf dem Weg von Slowenien nach Bremen. Auf der A93 in Richtung Hochfrankendreieck, kurz vor der Anschlussstelle Schönwald, kam der LKW ins Schleudern. Er krachte zuerst in die Mittelschutzplanke und einige Meter weiter in die rechte Schutzplanke. Dort hängte er nach dem Unfall mehrere Stunden fest und drohte in die Böschung zu fallen. Der Fahrer konnte unverletzt aussteigen. Horst Thiemt, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Hof:

Der Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf zirka 65.000 Euro.

Die freiwillige Feuerwehr Selb, die Autobahnmeisterei Rehau und die Verkehrspolizei Hof waren vor Ort, ein Bergeunternehmen war ebenfalls nötig. Kurz nach 14:30 waren die Bergungsarbeiten beendet und die Straße wieder frei.