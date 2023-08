Nach Gewaltdelikt in Berg: Polizei durchkämt Waldgebiet

Valentin Gräter aus Berg ist immer noch nicht gefasst. Das hat die Polizei bei einem Pressetermin am Nachmittag bestätigt. Ziel der Polizei sei es aber weiterhin, den 23-Jährigen so schnell wie möglich zu finden. Für seine eigene Sicherheit und für die der Bevölkerung. Die Polizei geht deshalb allen Hinweisen nach. Ein Hinweis hat die Beamten in ein Waldstück in Rothleithen bei Berg geführt. Radio Euroherz-Reporterin Julia Krause:

Der 23-Jährige soll seine Mutter so schwer verletzt haben, dass die Frau ihren Verletzungen erlegen ist. So der Tatverdacht der Polizei. Die Fahndung läuft bereits seit gestern.