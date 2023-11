Nach gescheiterten Verhandlungen: Warnstreik am Finanzamt Wunsiedel

Ob in Schulen, Uniklinken oder der Justizverwaltung: Bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder stehen in diesen Tagen Warnstreiks und Protestaktionen an. Der Auftakt in Bayern ist heute am Finanzamt in Wunsiedel. Die Bayerische Finanzgewerkschaft hat die Beschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die zentrale Kundgebung ist am Mittag vor der Fichtelgebirgshalle.

Vergangene Woche war im Tarifstreit die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaften fordern 10 einhalb Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr.