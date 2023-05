Nach Gerüchten: Frank Hördler läuft nächste Saison für die Selber Wölfe auf

Ab sofort können sich die Fans der Selber Wölfe mit den Saisonkarten eindecken. Die sind dieses Jahr auch online bestellbar.

Auf einer Pressekonferenz haben die Wölfe außerdem einen Hammer-Transfer bestätigt. Gerüchte darüber hat es schon länger gegeben.

Frank Hördler wechselt zu den Selber Wölfen. Er hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Für den 38-Jährigen geht es zurück zu seinen Wurzeln:

Frank Hördler ist 1991 nach Selb gekommen und hat für die Jugendmannschaften gespielt. In der Saison 2001/2002 war er dann erstmals auch für die erste Mannschaft der Selber aktiv. Seit 2003 war er in Berlin. Mit den Eisbären hat er neun Meisterschaften in der DEL gewonnen. Ende letzten Jahres konnte er sein 1.000 Spiel in der Deutschen Eishockey Liga feiern. Hördler hat bei neun Weltmeisterschaften mitgespielt. 2018 hat er bei den olympischen Spielen in Pyeongchang mit der Mannschaft die Silbermedaille geholt.